Çanakkale’de yarınki ada seferlerine kar engeli

Çanakkale’de, etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kuzey Ege'de meydana gelen olumsuz hava koşulları gerekçesiyle yarın Geyikli Bozcada ile Kabatepe Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “15 Şubat Pazartesi günü KabatepeGökçeada ve GeyikliBozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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