Yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına Ezine Belediyesi yetişti

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Ezine Belediyesi ekipleri, bir yandan ilçe merkezinde küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, bir yandan da yolda kalan sürücülerin yardımına yetişiyor.

Yoğun kar yağışı Çanakkale ve ilçelerinde etkili oluyor. Ezine Belediyesi ekipleri dün akşam saatlerinden bu zamana kadar sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde ana yollar, hastane girişleri ve önemli bölgelerde tuzlama ve üreme çalışmaları devam ederken, Körüktaşı köyü mevkiinde yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım ediliyor. Ezine Belediyesi Arama Kurtarma ve Trafik Zabıta ekipleri, kara saplanan araçları kurtarırken, zincir takamayan vatandaşlara da yardım eli uzatıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “İlçemizde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle tüm ekiplerimiz ile dün geceden bu yana sahadayız. İlçemiz genelinde her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm caddelerimiz ve sokaklarımız trafiğe açıktır. Tuzlama çalışmalarımız devam etmektedir. Ezine Belediyesi Koordinasyon Merkezi’ne gelen ihbarda Körüktaşı köyü mevkiinde mahsur kaldığını söyleyen vatandaşlarımızın yardımına Ezine Belediyesi Arama Kurtarma ve Ezine Belediyesi Trafik Zabıta ekiplerimiz yetişmiştir” dedi.

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