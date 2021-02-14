Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi (3)

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GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-14 15:50:25



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