Köyde mahsur kalan yaşlı çifti, belediye ekipleri kurtardı



Doğan ZELOVA/GELİBOLU, (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayırköy´de yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yaşlı çifti, belediye ekipleri kurtardı. 85 yaşındaki Kadir Yaldızlı, meteorolojinin uyarılarını artık dinleyeceğini söyledi. İlçe genelinde tipi şeklindeki yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken Bayırköy'de mahsur kalan Kadir Yaldızlı (85) ile eşi Fatma Yaldızlı 'yı (83) Gelibolu Belediyesi ekipleri kurtardı. Hafta sonunu köylerindeki evlerinde geçirmek için geçen Cuma günü Bayırköy'e gelen yaşlı çift, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Köy evinde ısınmak için sobalarını yakamayan ve yemeklerini hazırlayamayan yaşlı çift, yol da kardan kapanınca köyde zor durumda kaldı. Bunun üzerine Gelibolu merkezde yaşayan çocuklarından yardım istediler. Ancak çocukları da kardan kapanan köy yoluna ulaşamadı. Son olarak aile, Gelibolu Belediyesi ekiplerine durumu bildirdi. Belediye ekipleri, iş makinesiyle yolu açarak gittikleri köyde, mahsur kalan yaşlı çifti alıp, ilçe merkezine getirdi. Hastanade yapılan sağlık kontrolünün ardından Yaldızlı çifti, evlerine teslim edildi.

'METEOROLOJİ'NİN UYARILARINI DİNLEYECEĞİM"

Kadir Yaldızlı, uyarılara aldırmadığını belirterek, "Keşke dinleseydim. Çocuklarım kar yağacağını ve köyde mahsur kalacağımızı söyledi. Ancak ben inanmadım. Bizi, perişan olmaktan kurtaran belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Artık meteorolojinin uyarılarını dinleyeceğim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2021-02-14 17:53:30



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