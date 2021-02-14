Yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma yetişti

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor. Ekiplerin devamlı teyakkuzda olduğunu belirten Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, “Jandarma ekiplerimiz yolda kalan vatandaşlarımızın yardımına koşarken, sokaktaki dostlarımızı beslemeyi de ihmal etmiyorlar. Zorlu kış şartlarında 7/24 görevinin başında olan tüm görevlilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.