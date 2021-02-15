Hobi olarak başladığı taş boyama sanatıyla, taş ve ahşaba hayat veriyor



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de yaşayan Gül Ercen´in (34) çocukluk yıllarında hobi olarak başladığı deniz taşları ve ahşap üzerine taş boyama sanatı, mesleğe dönüştü. Ercen, Halk Eğitim Merkezlerinde aldığı tasarım ve çizim eğitimleri sonrası evindeki atölyesinde, deniz taşları ve doğal ahşaba hayat veriyor.

Çanakkale´de yaşayan bir çocuk annesi, Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu Gül Ercen´in, deniz taşları ve ahşap üzerine çizim merakı 14 yaşında başladı. Hobi olarak deniz taşları ve ahşap üzerine çeşitli çizimler yapmaya başlayan Gül Ercen, Çanakkale ile Balıkesir'in Altınoluk beldesinde Halk Eğitim Müdürlüklerinde kurslara giderek, tasarım ve çizim üzerine çeşitli eğitimler aldı. Deniz kenarından topladığı taşlar ile Kaz Dağları´ndan topladığı çeşitli doğal ahşap ve dallar üzerine insan, hayvan ve manzara figürleri resmetmeye başladı. Ercen, evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek ürettiği eşyaları 50 ile 250 TL arasında satarak, gelir elde ediyor. 20 yıldır taş boyama sanatı ile çizimlerine devam eden Gül Ercen, bu zamana kadar 3 sergi açtı. Bine yakın çizim yapan Gül Ercen, tasarımları ile yurt dışına açılmayı hedeflerini söyledi.

`İSTENİLEN BÜTÜN FİGÜRLERİ ÇALIŞABİLİYORUM´

Deniz taşları ve doğal ahşaplara elleriyle hayat veren Gül Ercen, sanata olan merakının çocukluk yıllarında başladığını belirterek, "İlerleyen dönemlerde sanatımı geliştirmek için Halk Eğitim Kurslarına katıldım. Kurslardan edindiğim bilgiler doğrultusunda tasarımlar yapmaya devam ettim. Çevremdeki arkadaşlarıma, sevdiklerime tasarladığım tablo ve çizimleri hediye ederken, bunun karşılığında satış amaçlı talepler oluşmaya başladı. Doğadan topladığım doğal malzemeler ile tablolar yapmaya başladım. Kişiye özel tasarımlarım da var. Bu tasarımları yaparken müthiş zevk alıyorum. Aynı zamanda gelir elde ediyorum. Tasarımlarımda daha çok kuş, insan fügürleri çiziyorum. Ama istenilen bütün figürleri çalışabiliyorum" dedi.

`HER BİR TAŞI HAYAL EDEREK, TOPLUYORUM´

Bu çizimleri yaparken hayal gücünü kullandığını ifade eden Ercen, "Kişiler bana fotoğraflarını atıyor. O ailenin duygularını, evdeki huzurunu, yaşamını hayal ediyorum. Güzel duygular benim için ve tasarımlarım kişilere ulaştığında onlardan gelen olumlu ve mutlu tepkiler beni daha da mutlu ediyor. Bu çizim yaptığım taşları tek tek kendim topluyorum. En çok zevk aldığım bu, deniz kenarından çizim yapacağım taşları toplamak oluyor. Denizin ses ve taşlarla bütünleşiyorum. Dünyayla bağlantım kopuyor. Her bir taşı hayal ederek topluyorum. Deli Mavi atölyemde tablolarımı tasarlıyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-02-15 09:09:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.