Çanakkale'de kar yağışı sonrası seyri doyumsuz manzaralar oluştu

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Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüye bürünen kentin simgeleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çanakkale'de dün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede kentin tamamını beyaza bürüdü. Bugün ise kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Beyaza bürünen Truva Atı, Dur Yolcu, Kilitbahir Kalesi, Saat Kulesi, Çanakkale Savaşları'nda kullanılan tarihi top gibi kentin simgeleri seyri doyumsuz güzel görüntüler oluşturdu.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-02-15 12:28:06



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