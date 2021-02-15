Çanakkale'de yollar kardan temizlendi



Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALEBursa karayolunda Karayolları ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.

Çanakkale'de geçen hafta cumartesi akşamı başlayan ve dün gece yarısına kadar da etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı Çanakkale-Bursa karayolunda zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar, yolda kaldı. Bölgede ulaşımın aksamaması için Karayolu ekipleri, küreme çalışması yaptı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2021-02-15 15:04:28



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