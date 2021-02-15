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Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesinde Fatih Boyacıgil (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Gelibolu ilçesinde Camikebir Mahallesi´ndeki evinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Fatih Boyacıgil'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine eve giden ekipler, çilingirle girdikleri evde, Fatih Boyacıgil´in cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Boyacıgil´in cenazesi, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2021-02-15 17:17:13



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