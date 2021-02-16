Kaymakam Göktaş çalışmaları inceledi

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Çanakkale’nin Yenice İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Yenice İlçesindeki yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Göktaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kaymakam Göktaş, fedakar çalışmaları nedeniyle tüm personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

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