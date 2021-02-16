Feribot seferi yapılamayan Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 3 vatandaş, hastaneye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kar ve fırtına nedeniyle 3 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 3 vatandaşın, Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi´ne sevk edildiğini duyurdu.

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün Gökçeada´da rahatsızlanan 89 ve 76 yaşlarındaki iki vatandaşımız, Deniz Kuvvetleri'mize ait helikopter ile Çanakkale´ye tahliye edildi. Bugün sabaha karşı 65 yaşındaki bir vatandaşımızın daha sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-02-16 12:05:38



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