Zıpkınla 'Akdeniz'in Kuzusu' Akya balığı avladı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de tüpsüz 23 metre derinliğe dalış gerçekleştiren Çetin Ege Doğan(40) zıpkınla 65 kilo ağırlığında, 1 metre 85 santimetre
boyunda Akya balığı avladı. Lüfer sürülerinin kabusu olan Akya, `Akdeniz´in kuzusu´ olarak biliniyor.
Kentte bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çetin Ege Doğan, Saros Körfezi´ne tüpsüz dalış yapıp, zıpkınla balık avlıyor. Geçtiğimiz gün tüpsüz serbest dalış gerçekleştiren Doğan´ın karşısına 23 metre derinlikte Akya balığı çıktı. Doğan, lüfer sürülerinin kabusu olarak bilinen, çevik ve yırtıcı olmasıyla ünlü Akya´yı zıpkınla avladı.
Doğan, "Sudan kıyıya güçlükle çıkartabildim. Balığın boyu 1 metre 85 santimetre, kilosu 65. Neredeyse benimle aynı boy ve kilodaydı" dedi. Doğan, zıpkınla balık avlamanın ayrı bir heyecan olduğunu da belirtti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2021-02-16 12:15:29
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