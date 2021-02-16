Yenice Kaymakamı Göktaş aşı oldu

Çanakkale’nin Yenice Kaymakamı Musa Göktaş korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvimde aşı sıralamasına göre vali ve kaymakamların aşı sırası geldi. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, takvime göre korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Sosyal medya hesabından herkesi aşı olmaya davet eden Kaymakam Göktaş, "Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre sıramızın gelmesiyle birlikte Korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdım. Ülkemizdeki ve dünyadaki bu salgının en kısa sürede son bulması dileklerimle, sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

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