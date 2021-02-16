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Soğuktan korunmak için çay içtiler, helallik için not bıraktılar Dondurucu soğukta taksi durağına sığındılar Kimsenin olmadığı durakta çay içen 2 kişi, helallik için not bıraktı

İHA

Soğuktan korunmak için çay içtiler, helallik için not bıraktılar Dondurucu soğukta taksi durağına sığındılar Kimsenin olmadığı durakta çay içen 2 kişi, helallik için not bıraktı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde otobüs beklerken üşüyen 2 kişi, gördükleri taksi durağına sığındı. Burada piknik tüpünde çay içip, helallik için not bırakan şahıslar, taksicilerin takdirini kazandı.
Olay 14 Şubat akşamı geç saatlerde meydana geldi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde otobüs beklerken üşüyen vatandaşlar, gördükleri taksi durağına sığındı. Gece saatlerinde etkili olan dona dayanamayan Cengizhan Öksüz ile Ceyhan Kaçak isimli şahıslar, sığınacak yer aramaya başladı. İlçe otogarının yan tarafında yer alan taksi durağını gören şahıslar, içeri girerek sıcak ortamda otobüs bekledi. Taksicilerin yoğun mesaisi sonucu 1 saate yakın boş kalan durakta piknik tüpü üzerinde limonlu çayı gören Cengizhan Öksüz ile Ceyhan Kaçak, birer bardak içtikten sonra çalışanlara not bırakarak helallik istedi. İkili, daha sonra gelen otobüse binerek, duraktan ayrıldı.
Durağa gelen taksiciler notu okuyarak duygulandı. Lapseki Şoförler Odası Başkanı ve durak çalışanı İbrahim Ergin yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar işe çıkmış. İki vatandaş durağımıza sığınmış. Çayımızı içmişler ve bize teşekkür notu bırakmışlar. Esnaflıkta ahilik geleneği var . Vatandaşa kapımız ve soframız açık. Gelengiden burada barınıyor. Bazen aileler geliyor, bazen de otobüs yazıhaneleri kapandığı için mağdur olanlar geliyor" dedi.
Durağa sığınan vatandaşlardan anlamlı not
Durağa sığınarak otobüs bekleyen Cengizhan Öksüz ve Ceyhan Kaçak isimli vatandaşlar sıcak çaylarını içtikten sonra bıraktıkları notta:
“Sevgili Lapseki İskele Taksi çalışanları, 14 Şubat Pazar gecesi taksi durağınız boştu ve misafir oldum. Otobüsü bekledim. Piknik tüpünüzde limon çayınızı içtik arkadaşla. O da benim gibi otobüs bekliyordu. Hakkınızı helal edin. Cengizhan Öksüz” ifadeleri yer aldı.

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