Çanakkale’de bir garip saldırı 4 saatte yapılan kardan çizgi film karakteri, çocukların saldırısına uğradı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde önceki gece ilginç bir olay yaşandı. İlçe esnafının birlikte yaptığı kardan adam çocukların saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çan ilçesinde kar yağışının artmasıyla birlikte ilçede internet üzerinden yayın yapan bir site, ‘En güzel kardan adamı seçiyoruz’ sloganıyla bir yarışma düzenledi. Yine ilçede esnaflık yapan Gürkan Yumuk, çocuklarının çok sevdiği çizgi film karakteri olan Fozen (Olaf) karakterini iş yerinin önünde yapmaya başladı. Onun çalışmasını gören çevre esnafı da Yumuk’a yardım edince yaklaşık 4 saat çalışmayla ortaya çizgi film karakterinin kardan figürü ortaya çıktı.



4 saatte yapılan kardan çizgi film karakterini 2 dakikada yıktılar

Çarşı esnafının 4 saatte ortaklaşa yaptığı kardan adamın yıkılmasına çok üzüldüğünü belirten esnaf Gürkan Yumuk, “Çocuklarımın çok sevdiği çizgi film karakteri olan Olaf'ı çevre esnafımız toplanarak yaptık. Bizim için güzel bir anı olan kardan adamı gören vatandaşlar fotoğraf çektiriyorlardı. Ama ne yazık ki insanlara yaranamıyorsun. Akşam kısıtlamanın olduğu saatlerde bir grup çocuk, aileleri de yanlarındayken yıkmışlar. Çok üzüldüm. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayınladım. Çok da güzel dönüşümler aldık, ama bu saldırı bizi üzdü” dedi.

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