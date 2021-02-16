Yenice’de eğitime kar tatili

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
Çanakkale’nin Yenice İlçesinde Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmesi için; ilçemiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için 17 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 17 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.