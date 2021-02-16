Yenice'de yüz yüze eğitime 'kar' engeli

Saadettin AKGÜN/ YENİCE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde 4 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın için ara verildi.
Yenice ilçesinde 4 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle dün ve bugün ara verilen yüz yüze eğitim, 17 Şubat Çarşamba günü de yapılamayacak. Yenice Kaymakamlığı´ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmesi için; ilçemiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için 17 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 17 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice Saadettin AKGÜN
2021-02-16 16:01:32
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