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Doç. Dr. Zeren: Hobi, pandemi döneminde ruh sağlığını koruyor

DHA

Doç. Dr. Zeren: Hobi, pandemi döneminde ruh sağlığını koruyor


Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerife Gonca Zeren, kısıtlamalar nedeniyle evde geçirilen sürenin, ruh sağlığını korumak için hobi edinilerek değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Zeren, "Pandemi döneminde evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz, çok fazla aktivite yapamıyoruz, hareket edemiyoruz, arkadaşımızla, komşumuzla görüşemiyoruz ve gerçekten çok yalnızız. Dolayısıyla el becerisiyle ilgili her şey bize iyi geliyor" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde evde kalmak ruh sağlığında da olumsuzluklara neden oldu. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerife Gonca Zeren, evde geçirilen sürede edinilen hobi ile uğraşmanın ruh sağlığını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.
'HOBİLERİMİZLE HAYATIMIZDAKİ YÜKLERİ BİR KENARA BIRAKIYORUZ'
Doç. Dr. Şerife Gonca Zeren, pandemi ile birlikte insanların hayatlarındaki yükün de artığını kaydederek, şunları söyledi:
"Dışarı çıkamadık bir yük. Sevdiklerimize sarılamadık bir yük. Sağlığımız ile ilgili problemler oldu bir yük. Evden çalıştık, çocuğumuzla ilgilenirken işimizi yürütmek zorunda kaldık birkaç yük. Belki ailemizle ilgili akrabamız, arkadaşlarımız, iş hayatımız bir sürü yüklerimiz maddi manevi sıkıntılarımız var. Bunların hepsinin yüklendiğini düşünün. Bunları bir süre elimde taşıyabilirim ama çok uzun süre taşıyamam. Mutlaka bunları bir kenara bırakmak, ara vermek ve dinlenmek isterim. Hobilerimiz aslında bizim hayatımızdaki yükleri bir kenara bıraktığımız ve kendimize alan açtığımız bir durum oluşturuyor. Dolayısıyla bize iyi geliyor. Dinlendikten ve ara verdikten sonra o yükü taşımamız daha mümkün. Hobilerimiz hayatımızdaki seçimleri de etkiliyor. Basit düşünüyorsun. Diyelim ki; ben örgü örüyorum, hayatımda gördüklerim, renkler, yünün verdiği belki bir rahatlama hissi hayata daha başka türlü bakmamı etkileyebiliyor. Ben örgü örüyorum ama belki sen nefret edebilirsin. Başka hobiler bulabiliriz. Böylece kendi hayatımızda farklı alanlar açabiliriz. Renklerle, hamurla, boyayla, sanatla, sporla o kadar fazla şey bulabiliriz ki. İnternetteki birçok site artık bunları nasıl yapabileceğimiz ile ilgili bilgiler veriyor. Eskiden belki bunları öğrenmek, bir hobinin peşinde koşmak için birini bulmamız gerekiyordu. Hala zaman ayırmamız gerekiyor ama internet inanılmaz bir öğretmen bizim için. Müthiş dersler var, okullar var. Her şeyi bize gösteriyor. Onları takip ederek birçok şeyi öğrenebiliriz. Kendi hayatımızda farklı alanlar açabiliriz."
EL BECERİSİYLE YAPTIĞIMIZ HER ŞEY DAHA İYİ HİSSETMEMİZİ SAĞLIYOR
Hamurla oynamanın çocukları sakinleştirdiğini belirten Zeren, "Hamurla oynamak sadece çocuklara değil yetişkinlere de iyi geliyor. Bunu sadece hamurla sınırlamayın. El becerisiyle yaptığımız her şey, çıkardığımız her ürün, bir taşı boyamak gibi birçok şey daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Beynimizi, vücudumuzu çalıştırıyor. Çünkü pandemi döneminde evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz, çok fazla aktivite yapamıyoruz, hareket edemiyoruz, arkadaşımızla, komşumuzla görüşemiyoruz ve gerçekten çok yalnızız. Dolayısıyla el becerisiyle ilgili her şey bize iyi geliyor" dedi.
`BİZE, 'TERAPİ GİBİ GELİYOR' DİYEN ÇOK OLUYOR´
Hobi eğitim veren Esra Çubukçu da  "Biz de nasıl boyama yapacaklarını ve malzemeleri tanıtıyoruz. Boyalarını, malzemelerini alıp evde hem kendileri hem de çocuklarıyla beraber güzel bir vakit geçirebiliyorlar. Evde var olan mobilyalarını, eski mobilyalarını dönüştürebilirler. Dönüşüm derken, mobilyanın formatını rengini değiştirebiliyorlar. Onun haricinde boyanabilir objelerimiz var. Onları satın alıp, boyayıp, aksesuar olarak kullanabilirler. Mutfak, yatak odası ve salonuna kadar evin her yerini boyayabiliyorlar. Bu şekilde sağlıklı vakit geçirebiliyorlar. Bir kere boyadıktan sonra sürekli boyamak istiyorlar. Bize, 'terapi gibi geliyor' diyen çok oluyor. Bizim burada atölye çalışmalarında güzel bir 4 saat geçiriyorlar. Onun da yine terapi gibi geldiğini söyleyen çok" diye konuştu. Atölyede yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Çubukçu, şöyle konuştu:
"Biz burada öncelikle hobi malzemelerinin perakende olarak satışını yapıyoruz. Onun haricinde dekoratif boyalarımız var. Aynı zamanda atölye çalışmalarımız var. Atölye çalışmalarında kişilere teknikleri öğreterek, nasıl dekoratif objeyi boyayabilir onları gösteriyoruz. Evde boyamaları için evlerinde kullanabilecekleri objeler, duvar ürünleri, aksesuarlar, kişiye özel ürün kesimi yaptırıyor, dekoratif obje alıyorlar. Şu sıralar mobilya dönüşümleri çok trend. Onları dönüştürerek, hem daha ucuz maliyetlerle eşyalarını değiştirmiş oluyorlar."   DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-02-17 09:41:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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