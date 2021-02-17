Oto faresi polis ekiplerini başarılı takibi sonucu yakalandı Cezaevinden izinli çıkan hırsız, çaldığı araçla güvenlik kameralarına yansıdı Cezaevinden Covid-19 iznine çıktı, ilk işi araba çalmak oldu

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Çanakkale’de, cezaevinden Covid19 izniyle çıkan bir zanlı, otomobil çaldı. Otomobili çalma anları saniye saniye kameralara yansırken zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Olay, dün sabah erken saatlerde Çanakkale Barbaros Mahallesi Köknar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 farklı olayda kaydı bulunan ve cezaevinden Covid19 izniyle çıkan M.K. (56) isimli hırsızlık zanlısı park halinde bulunan 17 TC 932 plakalı otomobilin yanına gitti. Etrafını kolaçan ettikten sonra kapıyı zorlayan M.K. 60 saniyede kapıyı açmayı başardı. Daha sonra 1 dakika 15 saniyede düz kontak yaparak olay yerinden uzaklaşan M.K. önceden belirlediği bir binanın bodrumuna gitti. Burada arabanın plakalarını değiştiren zanlı, daha sonra bulunduğu bodrumdan çıkarak gözden kayboldu.

Otomobilinin çalındığı fark eden vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro dedektifleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede hırsızlık zanlısı M.K.’yı yakaladı.

6 farklı suç kaydı çıkan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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