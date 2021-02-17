Çaldığı otomobile, sahte plaka takarken yakalandı (2)TUTUKLANDI
Çanakkale'de çaldığı otomobile sahte plaka takarken yakalanan M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-02-17 12:36:11
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