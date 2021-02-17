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Çaldığı otomobile, sahte plaka takarken yakalandı (2)TUTUKLANDI

Çanakkale'de çaldığı otomobile sahte plaka takarken yakalanan M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-02-17 12:36:11



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