Çan’da drone ile denetim

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Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çan genelinde yeni tip korona virüs (covid19) tedbirleri kapsamında drone ile denetim gerçekleştirdi.

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünden başlayan denetim Çanakkale Caddesi, İbrahim Bodur Caddesi, Mesut Hulki Önür Caddesini takiben Bülent Ecevit Caddesinden, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde son buldu. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Uygulamada ilçe merkezinde bulunanların maske, sosyal mesafe kurallarına riayet edip etmediği denetlenirken araçlar üzerinde de emniyet kemeri kullanımı, direksiyonda cep telefonu kullanımı denetlendi. Uygulamayı Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar koordine etti.

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