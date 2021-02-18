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1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi viyadük ayaklarına, 'Şehitler Abidesi' tasarımı

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi viyadük ayaklarına, 'Şehitler Abidesi' tasarımı


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında 'dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip olacak. Kırmızı-Beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü´nün, 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu kapsamında yapılan 38 metre yüksekliğindeki Kocadere Viyadüğü ile 46 metre yüksekliğindeki Suluca Viyadüğü ayakları da Şehitler Abidesi´nden esinlenerek tasarlandı. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen kulelerin üst kısmında Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisi yer alacak. 
Çanakkale Boğazı´nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ana halatların montajı sırasında kullanılacak 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu kısa süre önce tamamlanırken, sırada ana halatların çekilmesi yer alıyor. Köprüdeki çalışmaların yanı sıra, kara noktasında da otoyol ve viyadüklerin yapımına devam ediliyor. 1915 Çanakkale Köprüsü´nün, itme sürme yöntemiyle yapımı devam eden Lapseki yakasındaki 680 metrelik yaklaşım viyadüğünün tamamlanmasına artık metreler kaldı. Aynı şekilde Gelibolu yakasında 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü de yine tamamlanmak üzere. 
OTOYOL VİYADÜKLERİNİN AYAKLARI, ŞEHİTLER ABİDESİ'NDEN ESİNLENİLDİ 
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Köprü ile birlikte aynı anda yapımı süren 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Gelibolu yakasındaki Kocadere Viyadüğü ayakları 38 metrelik, Lapseki yakasındaki Suluca Viyadüğü ayakları ise 46 metrelik yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Her iki viyadüğün ayakları ise, 41.7 metre yüksekliğindeki Çanakkale Şehitler Abidesi'nden esinlenerek tasarlandı. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyazı aldı. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-02-18 10:22:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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