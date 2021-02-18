Çanakkale Valisi Aktaş Covid-19 aşısı oldu

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde korona virüs (Covid19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Covid19 Aşı Uygulama Ünitesinde sağlık çalışanı tarafından aşısı uygulanan Vali İlhami Aktaş, Çanakkale il genelinde yürütülen aşılama çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek sırası gelen vatandaşlara randevu alarak aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Salgınla mücadelede maske, mesafe, temizlik ve kısıtlamalara mutlaka uyulması gerektiğini de hatırlatan Vali İlhami Aktaş, “Aylardır fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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