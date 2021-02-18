Çanakkale'de ıspanak su altında kaldı, fiyatı 8 liraya çıktı



Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ, (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesine bağlı Mollahasanlar köyünde ekimi yapılan ıspanaklar, baraj su seviyesinin yükselmesiyle sular altında kaldı. Ispanağın kilosu 3 liradan 8 liraya çıktı.

İlçeye, 15 kilometre uzaklıktaki Mollahasanlar köyünde bulunan çiftçilerin bir kısmının tarlası, 23 yıl önce yapılan Bayramiç Barajı su havzası içinde kaldı. Geçen sonbahar da etkili olan kuraklıktan dolayı Bayramiç Baraj'ında su seviyesi azaldı. Bunun üzerine çiftçiler, suyun çekildiği ve toprağın göründüğü havzaya ıspanak ekimi yaptı. Yıl boyu Kaz Dağları'ndan akan Karamanderes çayı ile derelerden gelen alüvyonlu topraklarda çiftçiler, zirai gübre ve ilaç kullanmadan doğal ıspanak yetiştirdiler. Ancak geçen hafta yurdu etkisi altına alan kar yağışı sonrasında baraj suyu doldu. Ispanakların ekili olduğu su havzası, Kazdağları´ndan gelen kar ve yağmur sularının altında kaldı. Suya gömülen ıspanaklardan kurtarabildiklerini çiftçiler, pazarda 3 liraya satışa sundu. Ancak ıspanağın büyük kısmının sular altında kalmasından dolayı fiyatlar pazarda 6 ile 8 liraya yükseldi.

Çiftçi Serkan Uydaş (28), "Ispanağın sökümü yapılamadı. Çünkü üreticinin hasadı, son yağan yağışın ardından sular altında kaldı. Kurtarılabilen ıspanaklar pazarda 3 liraya verildi. Elimizde ıspanak kalmadığı için fiyatlar 8 liraya kadar çıktı" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2021-02-18 15:07:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.