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Prof. Dr. Şener, mutant virüse dikkat çekti Prof. Dr. Alper Şener: “Bu illerde eğer mutant virüs anlamında ciddi bir artış varsa ilerleyen zaman içerisinde daha net artışı görürüz”

İHA

Prof. Dr. Şener, mutant virüse dikkat çekti Prof. Dr. Alper Şener: “Bu illerde eğer mutant virüs anlamında ciddi bir artış varsa ilerleyen zaman içerisinde daha net artışı görürüz”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, en çok vaka artışının görüldüğü 5 il arasında Çanakkale’nin de bulunduğunu hatırlatarak, “Bu illerde eğer mutant virüs anlamında ciddi bir artış varsa ilerleyen zaman içerisinde daha net artışı görürüz” dedi.
ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz” paylaşımının ardından Çanakkale ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Alper Şener, açıklamada, “Teknik olarak aslında Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı nüfusu 100 binin altında olan illerdeki oransal artışı dürüst olmak gerekirse biz sahada net olarak hissetmedik. Çünkü neden? Biz pandemi hastanesinde çalışıyoruz, biz de yatan yoğun bakım hasta grubunda geçen haftaya göre baktığımızda ciddi bir artış yok. Stabil olarak devam ediyor hatta bazı birimlerde düştü bile diyebilirim, özellikle yatan hasta grubunda. Ayaktan hasta takibinde ve ayaktan PSR pozitif hasta grubundan geçen haftaya göre, diğer illerle kıyaslandığında bir artış olabilir. Teknik olarak bu konuya vakıf değiliz. Doğal olarak Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı bu rakamları daha net bilecektir. Ama bence önemli olan kısım şu; eğer bu illerde mutant virüs oranı diğer illere göre yüksekse bu rakamsal olarak bir anlam ifade eder. Bu illerde eğer mutant virüs anlamında ciddi bir artış varsa ilerleyen zaman içerisinde daha net artışı görürüz” ifadelerine yer verdi.

Maske, mesafe ve hijyen uyarıları devam ediyor
Maske, mesafe ve hijyen kurallarının terk edilmemesi konusunda da önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener, “Aslında salgının başından beri söylediğimiz şeyler üç aşağı, beş yukarı aynı. Maske, mesafe, el hijyeni, kapalı ve kalabalık ortamda yakın temastan kaçınmak ve olabildiğince kişisel korunma yöntemlerine riayet etmek. Açık alan bile olsa hala kalabalıklaşmamaya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü pandemi bitmiş değil. Türkiye genelinde vakaların düşme trendinde ve stabil trendde olmadığını görüyoruz. Hatta, bazı illerde artış ve sıçramalar olduğuna görüyoruz bakanlığın rakamlarından. Özellikle bu kurallardan feragat etmemek gerekiyor. Aşılama artık başladı. Esas düşme ve azalmayı, aşılamanın yapıldığı illerde daha belirgin göreceğiz. Çünkü virüs dolaşımdan kayboldukça, yeni vaka sayılarında azalma olduğunu net olarak göreceğiz. Bakanlığın belirlediği sıralama ile öncelik grubuna göre sıramız geldikçe randevularımızı alarak aşı olmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Çanakkale özelinde ev oturmaları için ekstra önlem alınabilir”
Soğuk havalar nedeniyle ev ziyaretlerinin arttığına da dikkat çeken Prof. Dr. Şener, “Soğuk havaların kapalı ortamda kalabalık hale gelme anlamında bir etkisi oluyor. Çünkü, bizim insanlarımız ev ziyaretlerini çok seviyor. Pozitif yakaladığımız vakaların çok büyük bir kısmı da hem Türkiye hem il özelinde hep ev ziyaretlerinden sonra pozitifleşmesini görüyoruz. Dolayısıyla kapalı ve kalabalık ortamlarda ev ziyaretlerine dikkat etmemiz lazım. Çanakkale özelinde bu diğer illere göre ekstra önlem olabilir” şeklinde konutu.

Çift maske uyarısı
Kalabalık ortamlarda çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğunu da sözlerine ekleyen Şener, “Kapalı ve kalabalık alanda, özellikle toplu taşıma alanlarında, 15 dakikadan daha uzun süre 10 metrekarenin altındaki bir yerde 3 kişiden fazla vakit geçireceğiniz zaman mutlaka çift maskeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü, artık virüsün sadece damlacık yoluyla değil, aerosol yoluyla hava süspansiyon yoluyla kaldığını ve kişiden kişiye bulaş olduğunu görmüş olduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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