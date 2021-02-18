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Prof. Alper Şener: Vakalardaki artışın sebebi mutasyon olabilir

DHA

Prof. Alper Şener: Vakalardaki artışın sebebi mutasyon olabilir


Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs vakalarındaki artışın sebebinin mutasyon olabileceğini belirtti. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok artan iller arasında Çanakkale'nin de yer aldığını açıkladı. ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener ise, vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi ve ilk akla gelen sebebin mutasyon olduğunu söyledi. 
'İLK AKLIMIZA MUTASYON GELİYOR'
Prof. Dr. Alper Şener, "Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu illerdeki oransal artış, bence bir önceki haftadaki oranlara göre kıyaslandığı zaman ortaya çıkmıştır. Olasılıkla ayaktan takip edilen pozitiflik oranında bir artış vardır. Teknik olarak baktığınızda bu zıplamalar, minik pikler neye bağlı olabilir diye düşündüğümüzde ilk aklımıza mutasyon geliyor. Çünkü mutasyon ilk önce girdiği yerlerde ve bölgelerde dominant ve baskın hale gelip, diğer virüsün dolaşımdaki sirkülasyonunu engellemiş hale geliyor. Dolayısıyla bu illerde mutasyonun daha yoğun olup, olmadığını bilmek lazım. Böyle bir mutant şüphesi olduğu zaman biz bu hastaları ayaktan takip etmiyoruz. Yatırarak takip etmeyi tercih ediyoruz" dedi.
'BİR AN ÖNCE AŞILARINI OLMAYA DAVET EDİYORUZ'
Vatandaşların salgının Türkiye genelinde ve Çanakkale özelinde devam ettiğinin bilincinde olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Alper Şener, şunları söyledi:
"Salgının başından beri önlemlerimizde değişim olmadı. Aşılama durumu devam ediyor. Aşı sırası gelenleri bir an önce aşılarını olmaya davet ediyoruz. Çünkü bu salgının yayılmasını kırabilmemiz için elimizdeki en önemli argümanlardan biri de aşılamadır. Maske, mesafe, el hijyeni, kapalı kalabalık alanda maskesiz olmamaya dikkat edip, beraberinde de aşı sıramız geldiği zaman Bakanlığımızın bize öngördüğü takvim içerisinde aşı randevumuzu alıp, ilgili merkezlerde aşılarımızı olmamız lazım"DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN
2021-02-18 18:22:55

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