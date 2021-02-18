Çanakkale’de elektrik çarpan 8 inek telef oldu

13 şehidin katili işte o alçak!

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Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, bir hayvan işletmesinde 5 inek ile 3 buzağı elektrik çarpması sonucu telef oldu.

Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde Köy Muhtarı Mehmet Şakar’ın büyükbaş hayvan işletmesinde saat 20.00 sularında elektrik kablolarının metal çatıya teması iddiası ile işletmede bulunan 5 süt ineği ile 3 buzağı telef oldu. İşletmesindeki hayvanlarının telef olduğunu gören Köy Muhtarı Mehmet Şakar, fenalık geçirmesi sonucu Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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