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Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı


İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilerek, ölüme terk edilen can salı içerisindeki toplam 13 kaçak göçmeni kurtardı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2021-02-19 09:48:40

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