Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 13 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 şubat saat 04.10'da can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk kara sularına geri itilen can salı bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 13 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.