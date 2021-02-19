Yenice Taban köyü karantina altına alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Taban köyü korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Taban köyüne 14 gün boyunca giriş çıkışlar kısıtlandı. Yenice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması sebebiyle 19 Şubat 2021 saat 21:00 itibariyle 14 gün boyunca köye girişçıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının Köy Muhtarlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde köy muhtarı ve köy imamları tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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