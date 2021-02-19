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Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı

DHA

Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı


Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Belediyesi'nin 'kırsal kalkınma' hedefleri doğrultusunda kurulan, 'Çanakkale Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nce üretilen ürünler tanıtıldı.
Kadın istihdamı, yerel üreticiyi desteklemek ve katkısızatıksız işlenmiş sağlıklı ürünlerle tüketiciyi buluşturmak amacıyla yola çıkan Çanakkale Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde oluşturulan 'Farm17s' markası ile ürünlerin tanıtımı yapıldı. Çanakkaleli kadınların el emeği ile ürettiği marmelat, pekmez, reçel, salça, soslar, fermente içecek ve sirkeler katkı maddesi kullanılmadan tüketiciye ulaşıyor.
Atıksız mutfak ve katkısız gıda ürünlerine dikkat çeken Kooperatif Başkanı Nazmiye Gök, "Her adımda kadın emeği diyerek Çanakkale´nin enfes lezzetteki sebze ve meyvelerini işlemeye başladık. İlk ürünümüz Kepez bölgesinden kayısı ve ondan ürettiğimiz marmelat oldu. Tadı kıvamı derken coğrafi işaretli Bayramiç Beyazı nektarı geldi. Bayramiç Beyazı´nın sırrı Kazdağları efsanesi sarıkızdan gelir" dedi.
'KADINLAR ZATEN ÜRETKEN BİR YAPIYA SAHİP'
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, önemli olanın üretimde birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, "Üretim kadınlar eliyle olursa başarısız olması düşünülemez. Kadınlar zaten üretken bir yapıya sahip. Kadının bizati temsili üretmek. Gerek bu yörede gerekse dışarıda kooperatif ürünlerini pazarlamak suretiyle halka ulaştırıyoruz. Ama bir de kadınlarımızın bir kooperatif kurması noktasında bir irademiz vardı. O da, ikinci başkan yardımcımız Rebiya Ünivar sayesinde bugünlere geldi. Kooperatifin kuruluşunda 7 olan kişi sayı şu anda 50'ye ulaştı. Tabii hedef daha fazla olmak."DHA-İş Dünyası Türkiye-Çanakkale / Merkez Nedim BAYHAN
2021-02-19 18:26:07

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