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Sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

DHA

Sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', Çanakkale Boğazı'ndan geçti


Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)DOĞU Akdeniz'de bir süredir doğalgaz arama çalışması yapan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', İstanbul'un Tuzla Limanı'na gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Doğalgaz ve petrol aramalarından kullanılmak üzere 2013 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Norveç´ten satın alınan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', bir süredir Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyordu. Çalışmalara ara veren 'Barbaros Hayreddin Paşa', Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan, İstanbul'un Tuzla Limanı'na gitmek üzere yola çıktı. 
Ege Denizi'nden bugün saat 16.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 'Barbaros Hayreddin Paşa', saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı .'Barbaros Hayreddin Paşa' sismik araştırma gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Norveç´ten satın alınan ve orijinal adı 'Polarcus Samur' olan gemiye, 'Barbaros Hayreddin Paşa' adı verildi. Tuzla´daki Desan Tersanesi'nde kırmızı renge boyanan gemi, 84 metre uzunluğunda. Doğalgaz ve petrol aramaları için kullanılacak olan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Gemi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesi ile otomatik olarak yapabiliyor. Gemide bir de helikopter pisti bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN
2021-02-20 17:36:33

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