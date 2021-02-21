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Bere ve çanta örerek sokak hayvanlarını besliyor

DHA

Bere ve çanta örerek sokak hayvanlarını besliyor


Burak GEZENCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, evinde 5 kedi ve 1 köpek ile yaşayan Pınar Kurt (40), sokak havyanları için de ördüğü bere ile çantaları satıyor. Elde ettiği parayla da sokak hayvanlarını besliyor ve tedavilerini yaptırıyor. "Bu benim yaşam şeklim oldu" diyen Kurt, herkesi sokak hayvanları için fedakarlık yapmaya çağırıyor.Çanakkale'ye 20 yıl önce üniversite eğitimi için gelen sonra da yerleşen Pınar Kurt, hayatını sokak hayvanlarına adadı. Sokakta gördüğü yardıma muhtaç kedileri sahiplenerek evinde bakmaya başlayan Pınar Kurt, bugün 5 kedisi ve 1 köpeğiyle mutlu ve huzurlu bir yaşamı olduğunu söylüyor. Sokaktaki havanları, tek tek toplamanın çözüm olmadığını belirten Pınar Kurt, hayatlarını kolaylaştıran çalışmaların daha önemli olduğunu vurguladı. Kurt, sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavileri için gerekli parayı evinde ördüğü bere ve çantaları satarak karşılıyor. 2 yılı aşkın süredir kendi tasarımı çantalarla berelerin satışından elde ettiği geliri sahipsiz hayvanlar için harcadığı için çok mutlu olduğunu hatırlatan Kurt, "Sahiplenmek önemli. Ancak hepsini alıp bakabilmemiz imkansız. Ben de onların aç kalmalarını önlemek için mama alıp, tedavilerini ve ameliyatlarını yaptırıyorum. Her sabah erken saatte uyanıp, hayvanları besliyorum. Kar kış, yağmur çamur fark etmiyor. Belirlediğim beslenme noktalarına mamaları bırakıyorum" diyor.
'HAYVANLARLA HAYATIM DÜZENE GİRDİ'
Çanakkale'de son günlerde etkili olan soğuk ve karlı havaya rağmen sokak hayvanlarını beslemeyi sürdüren Pınar Kurt, hareketli ve yorgun bir koşturmanın sonunda kendisini hayvanlara adadığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Çocukluğumdan beri hayvanların içinde yaşayan bir bireydim.Köyde yaşadığımız için öyle büyütüldüm. Sonra şehirde de olsam kendi evimde hayvanım olsun istedim. Sokaktan yaralı ve hasta 5 tane yavru kedi, sahiplendim ve onları büyüttüm. Ücretli alınan hayvanlar değiller. Sonra doğada da çok fazla çaresiz hayvan olduğunu gördüm. Bir bütçe gerekiyordu. Çocukluğumdan bu yana örgü örmeyi zaten çok seven birisiyim. İlk başlarda kendim için yapıyordum. Sonra koymaya yer bulamadım. Sosyal medya aracılığıyla satışa sunmaya karar verdim, ilgi gördü. Bir amacım olsun istedim. Bunların geliriyle mama almaya karar verdim. Daha çok hayvana, faydam olsun istedim. Tedavi ve ameliyat ettirdiğim hayvanlar oldu. Hepsini bu ördüğüm örgüler sayesinde, onun bana kattığı güç ile yapıyorum. Bir nevi yeteneğimi kullandım. Şimdi hayvanlarla daha mutlu yaşıyorum."
'KADRODA EKSİK VAR MI DİYE NÜFUS SAYIMI YAPIYORUM'
Yaz kış her  sabah erken kalktığını anlatan Pınar Kurt, "Kar kış, güneş yağmur hiç fark etmiyor. Gece kaçta yatarsam yatayım; sabah erken kalkıyorum. Hayvanların beslenme saatinin değişmemesi lazım. Sabahları en geç saat 08.30´da dışarıya çıkıyorum, doğa şartları nasıl olursa olsun. 2025 tane beslediğim kedim ve 23 tane köpeğim var. Periyodik olarak değişebiliyor bunların sayısı. Kediler, köpekler beni yollarda karşılıyor. O sisteme alışıyorsunuz. Hatta nüfus sayımı yapıyorum, kadroda eksiklik var mı diye. Onlar da beni tanıyorlar" diye konuştu. Hayatının bu sayede daha düzenli hale geldiğini belirten Kurt, "Bu benim yaşam şeklim oldu. Herkese tavsiye ediyorum. İnsanların doğada çaresiz kalan hayvanlar için bir şeyler yapması zor değil aslında, ben bunu keşfettim. Şimdilik bir iki noktada besleme yapabiliyorum. Keşke her insan, sokaktan bir kedi ya da köpek sahiplense, sokaklarda kötü durumda hiçbir hayvan kalmaz. Sahiplenemiyorsanız da ekonomik destekte bulunun bizim gibi insanlara, bir şeyler üretiyoruz, en azından bunlardan alın ve mama parasına destek olsun. Bu anlamda destek bekliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZENCemhan ŞEN
2021-02-21 09:33:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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