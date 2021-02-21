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Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında

DHA

Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin AK Partili Ezine ilçe Belediye Başkanı Güray Yüksel´in evinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak şüpheli G.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, dün akşam saat 23.50 sularında ilçeye bağlı Kızılköy köyünde bulunan AK Partili Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evinde  meydana geldi. Eve bir şahsın ateş etmesi sonucu çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemelerde 2 kurşunun eve isabet ettiği tespit edildi. Olayda yaralanan olmazken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışma sonucunda şüpheli G.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Güray Yüksel, "23:50 sularında Bayramiç Yolu üzerindeki sürekli ikamet etmediğimiz konutumuza bir maddenin etkisiyle yapmış olabileceği düşünülen şahıs tarafından silah ile rastgele ateş edilmiş bunun sonucunda 2 adet kurşun konutumuza isabet etmiştir. Herhangi bir şahsi veya siyasi olduğunu düşünmediğimiz maddenin etkisiyle yapmış olabileceği düşünülen şahıs cumhuriyet savcımızın talimatıyla güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-02-21 12:31:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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