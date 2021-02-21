Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında (2)

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIÇANAKKALE´nin AK Partili Ezine ilçe Belediye Başkanı Güray Yüksel´in evinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan G.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. G.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-21 17:46:32



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