Çanakkale'de Antik Yunan'a ait mezar steli ele geçirildi

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de polis ekipleri, ihbar üzerine gittikleri arazide üzerinde Grekçe (Antik Yunanca) yazı bulunan M.Ö.1. Yüzyıl'a ait mezar steli buldu.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Lapseki ilçesi Yeniköy'de bir arazide yapılan aramada, mezar steli (mezar taşı) bulundu. Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan ön değerlendirmede, üzerinde Grekçe (Antik Yunan) yazılar bulunan stelin M.Ö 1'nci Yüzyıl'a ait olduğu belirlendi. Eser, Troya Müzesi´ne teslim edilirken, şüpheli olarak Ö.B. aranıyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-02-22 16:39:57
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