Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Ayhan AKKAYA/ BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Aydın Kahraman (50), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Sarıköy mevkisinde meydana geldi. Biga´dan Çan istikametine giden İsmail Ağa yönetimindeki 17 ABG 195 plakalı otomobil, Aydın Kahraman´ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından, Aydın Kahraman´ın cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2021-02-22 19:55:27



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