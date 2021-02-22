Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Ayhan AKKAYA/ BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Aydın Kahraman (50), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Sarıköy mevkisinde meydana geldi. Biga´dan Çan istikametine giden İsmail Ağa yönetimindeki 17 ABG 195 plakalı otomobil, Aydın Kahraman´ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından, Aydın Kahraman´ın cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2021-02-22 19:55:27
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