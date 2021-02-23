Çanakkale'de 51 kaçak göçmen kurtarıldı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 51 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, hava şartları nedeniyle sürüklenen can salı içerisindeki 34 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler, aynı gün Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilerek, ölüme terk edilen 17 kaçak göçmeni de kurtardı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-02-23 09:41:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.