Çanakkale´de havalar ısındı balık tezgahları doldu, fiyat düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale´de havalar ısındı balık tezgahları doldu, fiyat düştü

DHA

Çanakkale´de havalar ısındı balık tezgahları doldu, fiyat düştü


Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de geçtiğimiz hafta etkili olan kar ve fırtına nedeniyle boş olan tezgahlarda, havaların ısımasıyla birlikte balık çeşitliliği arttı, fiyatlar düştü. Geçen hafta kilosu 60 lira olan hamsinin fiyatı bu hafta 40 liraya indi.
Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle balık tezgahlarının boş kaldığı Çanakkale'de havaların ısınmasıyla balıkçılar yeniden denize açıldı. Haldeki tezgahlarda balık çeşitliliği artarken, fiyatlarda da düşüş yaşandı. Kilosu 60 liraya kadar yükselen hamsinin fiyatı 40 liraya düştü. Kilosu 120 lira olan sarıkanatın fiyatı ise 80 liraya geriledi. Levrek 70, tekir 60, çinekop 60, somon 90, uskumru 50, zargana ise 30 liradan satılmaya başlandı. Hem çeşitliliğin artması hem de fiyatların düşmesi balık haline hareketlilik getirdi.
Balıkçı Volkan Kaşıkçı, geçen hafta kötü hava koşullarına bağlı olarak balık fiyatlarının yükseldiğini belirtip, "Balık az çıktığı için hamsi 60, çinekop 100 liraya yükselmişti. Fırtınanın sona ermesiyle tezgahlar yeniden doldu ve hamsinin kilosu 40 liraya kadar geriledi. Çinekop 60 liraya düştü" dedi.
Balıkçı Hasan Tunç da "Havaların düzelmesiyle birlikte tezgahlarda çeşitlilik artı. Birkaç gün öncesine kadar 120 liraya satılan sarıkanatın kilosu şu anda 80 lira. Diğer balık çeşitlerinin fiyatında da düşüş yaşandı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-02-23 09:52:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 51 kaçak göçmen kurtarıldı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ...
Çan’da ‘temel afet bilinci eğitimi’ verildi
YEREL HABERLER Çan’da ‘temel afet bilinci eğitimi’ verildi
Güneş korona virüsü unutturdu Bu görüntüler korona virüsün en çok arttığı 5 ilden biri olan Çanakkale’den
YEREL HABERLER Güneş korona virüsü unutturdu Bu görüntüler korona ...
Çanakkale´de caddeler dolup, taştı
YEREL HABERLER Çanakkale´de caddeler dolup, taştı
Çanakkale’de milatta önce 1. yüzyıla ait mezar steli ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale’de milatta önce 1. yüzyıla ait mezar steli ...
Çanakkale'de Antik Yunan'a ait mezar steli ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de Antik Yunan'a ait mezar steli ele ...
Çanakkale'de telefonla dolandırdı, İstanbul'da yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de telefonla dolandırdı, İstanbul'da ...
1915 Çanakkale Köprüsü ana kablolarının montajı başladı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü ana kablolarının montajı ...
Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, gerçek polise yakalandı Çanakkale’de dolandırdı, İstanbul’da yakalandı
YEREL HABERLER Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, gerçek ...
Başkan Makas, “Bu olaydan dolayı üzüntü duymaktayız”
YEREL HABERLER Başkan Makas, “Bu olaydan dolayı üzüntü duymaktayız”
(ÖZEL) 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki ‘kedi yolu’ aydınlatmaları boğazın çehresini güzelleştirdi Işıl ışıl olan 1915 Çanakkale Köprüsü, seyrine doyum olmaz bir manzara sunuyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki ‘kedi yolu’ ...
Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor
YEREL HABERLER Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ...
Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında (2)
YEREL HABERLER Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması ...
Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması ...
Ezine Belediye Başkanı Yüksel’in evi kurşunlandı
YEREL HABERLER Ezine Belediye Başkanı Yüksel’in evi kurşunlandı
Bere ve çanta örerek sokak hayvanlarını besliyor
YEREL HABERLER Bere ve çanta örerek sokak hayvanlarını besliyor