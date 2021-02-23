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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdoğan, projeleri inceledi

İHA

Başkan Erdoğan, projeleri inceledi

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçenin çeşitli bölgelerinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, temeli 18 Eylül Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde atılan ve yapımı hızla devam eden dört özel projeyi yerinde inceleyerek ilgililerden son durum hakkında bilgi aldı. Biga Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Adapark, Yeniceköy Kültür Sanat ve Bilgi Evi ile Şehit Korhan Kuruçay Parkı projelerinin yapımının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Başkan Erdoğan, Biga’ya değer katacak projeleri kazandırıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
İnceleme esnasında proje çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz çalışarak, iyi koşullarda yaşanan müreffeh bir Biga’nın inşası için tüm arkadaşlarımızla mücadele ediyoruz. Gönül belediyeciliği ile hizmet belediyeciliğinin yansıması olarak vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Bu kapsamda her ne kadar korona virüs musibetiyle maddi ve manevi olarak mücadele etsek de bir yandan da söz verdiğimiz gibi projelerimizi hızla tamamlamanın gayreti içindeyiz. Bugün ilçemizin çeşitli bölgelerinde devam eden 4 büyük projemizi yerinde inceleyerek hem gözlemlerde bulunduk hem de ilgili arkadaşlarımızdan projelerin son durumu hakkında bilgi aldık. Projelerimizin temelini Biga’mızın 18 Eylül Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü gibi özel bir günde hep birlikte heyecanla atmıştık. Çok şükür projelerimiz genel ve yerel uyumuyla verimli bir şekilde ilerliyor. Biga Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu projemizin yapımı Şirintepe Mahallesi’ndeki Biga Gençlik Merkezi’nin bulunduğu alanda hızla sürüyor. İnşallah bu projemizle ilçemizde yüzme bilmeyen kimse kalmayacağı gibi yılın tüm zamanında yüzme fırsatını yakalayacağız. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için önemsediğimiz bu projemizle nice milli sporcularımız yetişecek. Yeniceköy Kültür Sanat ve Bilgi Evi de yine çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için çok faydalı bir proje olacak. 450 metrekare kapalı alandan oluşan projemiz öğrenmenin, dinlenme ve eğlenmenin adresi olacak. İçerisinde kültür sanat atölyeleri, çocuklarımız için kütüphane, spor salonlarının olduğu bir tesis olarak hizmet verecek. Adapark projemiz ise hem Hamdibey Mahallemize hem de şehrimize nefes verecek. Bu projemizin de büyük bölümünü tamamladık. Yol düzenlemeleri, ışıklandırma ve çimlendirme çalışmalarımızla projemizin sonuna geleceğiz. Çocuk parklarımız, kondisyon aletlerimiz, sosyal tesislerimiz, yürüyüş yollarımız, kamelyalı dinlenme alanlarımız ve peyzaj düzenlemesiyle projemiz prestij bir proje olarak halkımıza hizmet verecek. Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı projemiz ile ilgili de manevi yönünü çok kıymetli bulduğumuz bir proje olarak gördüğümüz yeniden ifade etmeliyim. Şehidimizin ismini taşıyacak bu projemiz 6800 metrekare alanı sahip ve içerisinde basketbol sahamız, çocuk oyun parkımız ve sosyal tesisimiz bulunuyor. Tüm projelerimizi genel olarak değerlendirdiğimizde her noktada çok kıymetli hemşehrilerimizin hayatına dokunacak özellikler var. Sağlık var, sanat var, kültür var, spor var kısacası yaşam var. Allah’ın izniyle ekiplerimizle birlikte projelerimizi kazasız belasız tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” açıklamalarında bulundu.

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