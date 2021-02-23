Ayvacık’ta çalınan 6 koyun jandarma ekiplerince bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 6 koyunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalanırken, koyunlar sahibine geri teslim edildi.
Ayvacık'ın Naldöken köyünde N.B. isimli şahsa ait 6 adet koyun çalındı. Koyunlarının çalındığını fark eden N.B. durumu Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayın faillerinin E.Ş. ile T.İ. isimli zanlılar olduklarını tespit etti. Yapılan operasyon sonucu şüpheli E.Ş. ile T.İ. gözaltına alınırken, çalınan koyunlar sahibi N.B.’ye teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.