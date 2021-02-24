Çanakkale'de Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı



Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi ile Örtülüce köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Biga ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçeye bağlı Karabiga beldesi ve Örtülüce köyünde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda saat 00.00'da, belde ve köye giriş-çıkışlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatanlar, arıcılık faaliyeti yürütenler ile bitkisel hayvansal ürün üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar dışındakilere kapatıldı.

Ayrıca ibadethanelerde toplu ibadet edilmesi geçici olarak kısıtlandı, cenaze namazlarının vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak, namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir saatte kılınmasına karar verildi.

Cenaze defin işlemlerinin kalabalık oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi, berber, kuaför gibi işyerlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması kararı da alındı.

Kısıtlama boyunca ev ziyaretleri yasaklanırken, belediye ve köy minibüsleri ile işçi servisleri gibi toplu ulaşım araçlarının köy ve beldeye giriş-çıkışları geçici olarak durduruldu. Tüm eğitim-öğretim faaliyetleri de geçici süre ertelendi.

Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek grubu, belde ve köyde ikamet eden vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için tedbirleri aldı. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların, 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekleri açıklandı.

Kararlara uymayan vatandaşlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2021-02-24 09:12:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.