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Çanakkale Boğazı, dev konteyner gemileri için 14 saat tek yönlü trafiğe kapatıldı

DHA

Çanakkale Boğazı, dev konteyner gemileri için 14 saat tek yönlü trafiğe kapatıldı


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçecek olan 300 metre ve üzerindeki 5 dev konteyner geminin güvenliği nedeniyle boğaz kuzeyden güneye 14 saat süreyle tek yönlü trafiğe kapatıldı.
Çanakkale Boğazı´ndan geçişi planlanan Hong Kong bayraklı 'Cosco Vıetnam', Almanya bayraklı 'Ludwıgshafen Express', Panama bayraklı 'Msc Loretta', Portekiz bayraklı 'Northern Justice' ve Panama bayraklı 'Msc Rosa M' adlı dev konteyner gemileri, Çanakkale Boğazı´ndan saat 05.45 itibariyle geçmeye başladı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) Tekirdağ, İstanbul ve Gebze Limanları'na giden, en küçüğü 306, en büyüğü 367 metre olan 5 geminin kuzeyden güneye güvenli geçişi için boğazın tek yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu. Gemilere boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler refakat ediyor.
Çanakkale Boğazı'nın planlama kapsamında saat 19.45'te yeniden açılması planlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-02-24 10:40:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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