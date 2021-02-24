Çanakkale'de, Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı

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Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı bir belde ile köy, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga’ya bağlı Karabiga beldesi ile Örtülüce köyünde artış gözlenen korona virüs salgını nedeniyle, yayılım ve bulaşı riskini en aza indirmek adına belde ve köyün 10 gün süreyle karantinaya alınmasına kara verdi.

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