Rus savaş gemisi ‘Valentin Pikul’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rus donanmasına ait 770 borda numaralı ‘Valentin Pikul’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Ege Denizi’nden bugün saat 13.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 770 borda numaralı ‘Valentin Pikul’ adlı savaş gemisi, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden ilerleyen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Boğaz'dan geçişi sırasında Rus savaş gemisine iki Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.