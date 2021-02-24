Biga'da vatandaşlara, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi hakkında bilgilendirme yapıldı

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla polis ekiplerince vatandaşlara broşür dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi başlatıldı. Proje kapsamında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde vatandaşlara el broşürleri ile 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' logolu maskeler dağıttı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleriyle birlikte görev alan özel eğitimli Malinois cinsi narkotik köpeği 'Lina', vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2021-02-24 19:38:01
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