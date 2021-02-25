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'Bin Pınarlı' Kaz Dağları, Bayramiç Barajı'nı doldurdu

DHA

'Bin Pınarlı' Kaz Dağları, Bayramiç Barajı'nı doldurdu


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de aralık ayı başlarında su miktarı 12 milyon metreküpe inerek, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 96 milyon 500 metreküp kapasiteli Bayramiç Barajı, Kaz Dağları'nın bereketiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Son yağan kar ve yağmurların ardından Kaz Dağları'ndan baraja dolan fazla su, savaklardan akmaya başlayınca üreticilerin yüzü güldü. 
Çanakkale merkez ve ilçeleri, geçen yıllara oranla bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlarda su seviyesi düştü. Yaşanan kuraklığın en somut örneği, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç Barajı´nda görüldü. Yeterli yağış almadığı gibi, aralık ayında 1774 metre yüksekliğindeki Kaz Dağları'na kar düşmeyince Bayramiç Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi. 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip baraj, su seviyesinin yaklaşık 12 milyon metreküpe düşmesiyle kuraklık sinyali vermeye başladı.
BİN PINARLI KAZ DAĞLARI'NIN BEREKETİ
Adeta kuruyan ve havzasında adacıklar oluşan Bayramiç Barajı, son 2,5 aydaki yağışlar ile yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Türkiye'de birçok baraj halen dolmayı beklerken, Bayramiç Barajı'nın dolup taşmasındaki en büyük etken mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları oldu. Savaklardan akmaya başlayan fazla su ise ilçedeki üreticilerin yüzünü güldürdü. Zirvesinde hala beyaz örtü bulunan Kaz Dağları, zengin su kaynaklarıyla ilkbahar aylarında da barajı beslemeye devam edecek. 
`BARAJIMIZ YÜZDE 100 DOLDU´
Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, geçen yıl 5 Aralık´ta, su miktarı 12 milyon metreküpe kadar düşen, 96 milyon 500 bin metreküp kapasiteli Bayramiç Barajı'nın, son yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 100 dolduğunu söyledi. Barajı dolduran suyun kaynağının bin pınarlı Kaz Dağları olduğunu ifade eden Pehlivan, "Son dönemde bol ve bereketli yağışlar olmasından dolayı kuraklık olacağını düşünmemekteyiz. Kuraklık olmasa bile suyu daha tasarruflu kullanmak zorundayız. Dünyada biliyorsunuz su krizi var. Bizim barajımız doldu diye, suyu bol bir şekilde kullanmamalıyız. Kontrollü bir şekilde suyumuzu kullanacağız. Bayramiç Barajı'nın bir diğer özelliği de Türkiye´de dolan ilk baraj olmasıdır. Bu da üreticimiz ve halkımız adına sevindiricidir. Diğer barajların da dolması en büyük temennimizdir. Barajımız hem içme suyu olarak hem de tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak 164 bin dekar alan sulanmaktadır. Su, buradan Çanakkale merkezindeki Kumkale Ovası'na kadar gitmektedir. Bu yüzden verimli topraklarımızda verimli dikimler yapılacaktır. Kaz Dağları´nın zenginliği ve farkındalığı barajımızı doldurmasından belli oluyor. Aralık ayı başlarında barajımızda su tükenmek üzereydi ancak bin pınarlı Kaz Dağları ile yüzde 100 doluluk oranına ulaştı" dedi. 
`KAZ DAĞLARI´NIN BEREKETİNİ YAŞIYORUZ´
İlçede meyve üreticiliği yapan Mustafa Yıldız, "Bayramiç olarak barajın dolmasına sevindik. Çünkü geçen sene bir kuraklık ve susuzluk yaşadık. Bu sene barajımız doldu. Herkese yetecek kadar suyumuz olacak. Aralık ayında barajda su miktarı azaldığı için adacıklar oluşmuştu. Kaz Dağları'ndan gelen su, barajımızı doldurdu. Barajımızın üstünden su akıyor. Yani Kaz Dağları'nın bereketini yaşıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2021-02-25 09:44:22

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