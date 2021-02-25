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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eceabat’ta kaçak içki imal ve ticareti yapıldığı istihbaratını alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu H.Ç. isimli şahsın ev, araç ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda satışa hazır halde plastik varil ve şişlere doldurulmuş bin 510 litre şarap ve 1 adet üzüm sıkma aleti ele geçirildi. Ayrıca kaçak içki imalinde izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilen Pakistan uyruklu bir mülteci yakalandı. Ele geçirilen kaçak içkilere el konularak, şüpheli H.Ç. ile Pakistan uyruklu mülteci hakkında adlî ve idarî işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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