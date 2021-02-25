Çan Belediyesi 'hoş geldin bebek' projesi devam ediyor

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Çan Belediyesi, pandemi sürecinde mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek ‘hoş geldin bebek’ projesini sürdürüyor.

Pandemi sürecinde de yeni doğan bebeklerin hediyelerini göndermeyi ihmal etmeyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ve heyecanına ortak olmaya devam ediyoruz. Değerli annelerimizi ve evlatlarımızı mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde ziyaret ederek hediyelerimizi sunduk. Yaşam kaynağı kanatsız meleklerimize, aileleri ile beraber sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.