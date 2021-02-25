Cinayet sonrası eve kapanan zanlı sis bombasıyla etkisiz hâle getirildi Çanakkale’de cinayet

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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Hacıkasım köyünde meydana gelen olayda bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Eve kendini kapatarak teslim olmamakta direnen cinayet zanlısını jandarma ekipleri eve sis bombası atarak etkisiz hâle getirdi.

Hacıkasım köyünde ikamet eden Alaattin Sunar (63) ve İsmail B. (42) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. İsmail B. av tüfeği ile Alaattin Sunar’ı evine yakın bir mevkide vurdu. Olay sonrası ikamet ettiği eve kendini kapatarak teslim olmamakta direnen cinayet zanlısı İsmail B.’yi jandarma ekipleri eve sis bombası atarak etkisiz hâle getirdi. Cinayet zanlısı İsmail B. jandarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu gözaltına alındı. Alaattin Sunar’ın cansız bedeni Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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